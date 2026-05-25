Vahap Seçer'den Kurban Bayramı Mesajı: "Dayanışmayı Büyütmeye Devam Edeceğiz"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kurban Bayramı'nda da yurttaşların yanında olmaya, ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini" belirtti.

Vahap Seçer, yayımladığı mesajda, "dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı'nın daha hep birlikte karşılandığını" belirtti.

Bayramların sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, komşuluğun, dostluğun ve birlikteliğin değerinin idrak edildiği en özel günler olduğunu ifade eden Seçer, şunları kaydetti:

"Bu bayram da büyüklerimizi ziyaret edecek, çocuklarımızın yüzünü güldürecek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak ve birlik olmanın kıymetini bir kez daha yaşayacağız."

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullar, dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Emeklilerin, dar gelirli yurttaşların, gençlerin ve üreticilerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bizler adaletin, hukukun ve demokrasinin güçlendiği, herkesin kendini güvende ve eşit hissettiği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir gencin geleceğe umutsuz bakmadığı bir Türkiye için azimle çalışıyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bayram süresince görevimizin başında, halkımızın hizmetinde olacağız. ALO 185 TEKSİN Çağrı Merkezimiz ve kentimizin her noktasında görev yapan ekiplerimizle, hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bu bayramda da yurttaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duyan her kesime destek ulaştırmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Kurban Bayramı'nın Mersinimize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket, sağlık ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum."