Seçer'den şehit yakınları ve gazilere hizmet binası

18.05.2026 18:04  Güncelleme: 19:50
TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye ve KKTC'den gelen şehit yakınları ve gazi dernekleri başkanlarını ağırladı. Mersin'de şehit aileleri ve gaziler için tahsis edilen hizmet binasının bakım ve ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanacak.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen şehit yakınları ve gazi derneklerinin genel başkanlarını ağırladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Malul Gazi Mustafa Işık, KKTC Malul Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ve Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Nilgün Buz'un da yer aldığı görüşmede, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi Binası'nın faaliyete geçirilmesi ve binanın tahsisinin Büyükşehir tarafından sağlanması dolayısıyla Seçer'e teşekkür edildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN GENEL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINA DESTEK

Protokol kapsamında Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci Parkı içerisindeki yaklaşık 100 metrekarelik alan, şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edildi; burada toplantı, seminer, anma programları ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir alan oluşturuldu.

İş birliği çerçevesinde sosyal yardım, psikososyal destek, dini ve milli bayram etkinlikleri ile mevlit ve yemek organizasyonlarının sürdürüleceği binanın bakım ve onarımını Mersin Büyükşehir Belediyesi üstlenecek ve genel ihtiyaçlara destek sağlayarak hizmetlerin sürdürülebilirliğine katkı sunacak.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE VEFA VURGUSU

Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında Büyükşehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Seçer, "Şehit, gazi ve gazi ailelerimizle ilişkilerimiz iyi. Özel günlerinde ve diğer ihtiyaçlarında yanlarında olmak için gayret ediyoruz. Onlara büyük bir borcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti köklü geçmişi olan bir devlet. Şehidine ve gazisine sahip çıkan bir devlet aklımız var. Biz de yerel yönetimler olarak, bu devlet sisteminin içinde olan bir kurumuz ve görevimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Seçer, Türkiye'de ilk kez Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirildiğini de aktardı.

"BİZLERE HİZMET BİNASI OLUŞTURULMASI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı malul gazi Işık ise Seçer'in Mersin için bir şans olduğunu belirterek, "Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüklerinin açılmasına CHP'li belediyeler öncülük etti. Bizlere bir hizmet binası oluşturulması çok önemli çünkü o bina bizim için bir mabet niteliğindedir" diye konuştu.

Seçer'e katkıları için teşekkür eden KKTC Malul Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Benan, "Türkiye ne kadar güçlüyse KKTC'de o kadar güçlüdür. KKTC ve Türkiye'nin hiç ayrılmamasını savunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Şahin de uzun süredir bina temini için çaba gösterdiklerini ve Başkan Seçer'in desteğiyle işlemlerin hızlandığını aktararak emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, Seçer'e Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği tarafından ziyaret anısına plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

