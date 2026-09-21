Vakıf performans toplantısına 81 il valisiyle birlikte Edirne Valisi Sezer de katıldı - Son Dakika
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Vakıf performans toplantısına 81 il valisiyle birlikte Edirne Valisi Sezer de katıldı

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Vakıf performans toplantısına 81 il valisiyle birlikte Edirne Valisi Sezer de katıldı
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81 il valisinin video konferansla katıldığı İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi toplantısında Edirne Valisi Yunus Sezer de yer aldı. Toplantıda sosyal hizmet ve yardımların etkinliği ile performans göstergeleri değerlendirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı "İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi" toplantısına katıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Sezer'in yanı sıra Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Şube Müdürü Fati Alay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Toplantıda vatandaşlara sunulan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliği, sahadaki uygulamalar ve performans göstergeleri il bazında ele alındı.

Kaynak: AA
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