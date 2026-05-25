Vakıflar, 28 Bin Yetim Çocuğa Bayramlık Kıyafet Yardımı Sağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek, 28 bin 555 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı sağladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden birini sürdürmeye devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğünce çocuklara kişi başı 5 bin lira değerinde bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği sunuldu.

Bayram sevincini paylaşmak amacıyla hazırlanan bayramlık kıyafet hediye kartları, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara ulaştırıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında 25 Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen destek programıyla çocukların bayrama daha mutlu ve huzurlu şekilde hazırlanması hedeflenirken, vakıf medeniyetinin dayanışma ruhu bir kez daha yaşatıldı.

İki bayramda yaklaşık 60 bin çocuğa bayramlık desteği

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2024'ten bu yana sürdürülen bayramlık kıyafet desteği kapsamında 2024 ve 2025'te toplam 78 bin 832 öksüz veya yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 31 bin 445 çocuğa destek ulaştırıldı. Kurban Bayramı öncesinde ise 28 bin 555 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı sağlandı. Kurban Bayramı dahil bu yıl her iki bayramda, yaklaşık 60 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği verildi.

"Onların gönüllerine dokunabilmek en büyük gayemizdir"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıf medeniyetinin asırlardır kimsesizin yanında duran bir merhamet anlayışını yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakfiyelerimizde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek, bizler için yalnızca bir görev değil, ecdadımızın emanetine sahip çıkma mesuliyetidir. Bayram sevincini öksüz ve yetim yavrularımızın tebessümünde paylaşabilmek, onların gönüllerine dokunabilmek en büyük gayemizdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak çocuklarımızın hayat yolculuğunda daima yanlarında olmaya devam edeceğiz."