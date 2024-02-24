Valentina Lisitsa, İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Valentina Lisitsa, İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi

Valentina Lisitsa, İstanbul\'da unutulmaz bir konser verdi

Piyano virtüözü Valentina Lisitsa, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Konserde Beethoven, Balakirev, Rachmaninoff, Chopin ve Liszt'in eserlerini yorumlayan Lisitsa'ya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

24.02.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Rachmaninoff'un kraliçesi" adıyla müzik dünyasında ün kazanan piyano virtüözü Valentina Lisitsa, sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı, Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Lisitsa, konserin ilk bölümünde Ludwig Van Beethoven'ın "Ay Işığı Sonatı" ve Mily Balakirev'in "İslamey" eserini, Sergei Rachmaninoff'un prelüdlerinden seçmeleri yorumladı, ikinci bölümde ise Frederic Chopin'in "Fantezi Op. 66", "Balad Op. 52", "Sherzo Op. 39" ve "Polonez Op. 57" ile Franz Liszt'in Macar Rapsodilerinden 2 ve 6'yı yorumladı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valentina Lisitsa, İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:14:10. #1.11#
SON DAKİKA: Valentina Lisitsa, İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement