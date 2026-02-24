Vali Akın Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı

Konya Valisi İbrahim Akın, huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.
Akın, eşi Saliha Akın ile katıldığı Meliha Ercan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, huzurevinde kalanlarla sohbet etti, yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
