Vali Aksoy, Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Vali Aksoy, Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Aksoy, Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinin Milli Mücadele'de önemli bir merkez olan şehrin gurur ve coşkusunu yaşattığını belirtti. Eskişehir'de gerçekleşen İnönü Savaşları ve halkın fedakarlıkları, Milli Mücadele'de sembol bir rol oynamıştır.

20.06.2024 10:01
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Aksoy, mesajında, Atatürk'ün Milli Mücadele'de önemli bir merkez olan Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümünün gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Eskişehir'de, Milli Mücadele'nin 5 büyük meydan muharebesinden 3'ünün yaşandığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de kazanılan 1. ve 2. İnönü Savaşları, Türk Ordusunun moral ve motivasyonunu yükselterek ülkenin işgalden kurtarılacağı kararlılığına ilham kaynağı olmuştur. Kahraman Eskişehir halkı, kurtuluş sürecindeki fedakarlıklarıyla Milli Mücadele'de bir sembol olmuştur. Atatürk, Eskişehirlileri şu sözlerle taltif etmiştir: Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir halkına bir fedakarlık yüklemek mecburiyetinde idi. Bu bütün millet için fedakarane bir hareket idi ve bu şehir halkı ona göğüs gerdi. Tebrik ederim. Gördüğüme göre halk aydın ve faaldir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiati telafi ve fedakarlıklarıyla iftihar edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aksoy, Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretinin 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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