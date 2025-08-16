Vali Aksoy\'dan Eskişehir\'e Önemli Katkılar

Valiler Kararnamesi ile Aydın'dan Eskişehir'e atanarak 16 Ağustos 2023'te görevine başlayan Hüseyin Aksoy, 2 yılda birçok projeyi gerçekleştirdi.

Vali olarak görev yaptığı 6'ncı il olan Aydın'dan Eskişehir'e atanan Aksoy, kentte hayata geçirdiği çalışmalarla dikkati çekiyor.

Sağlıktan kültüre, güvenlikten sosyal yaşama birçok konuda kentteki çalışmalara katkıda bulunan Vali Aksoy, özellikle "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Projesi"yle çok sayıda çocuğun okullarına kavuşmasını sağladı.