Vali Aktaş, 15 Temmuz Gazisi Okan Yuca'yı Ziyaret Etti

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Okan Yuca, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş' ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gazisi Okan Yuca ve görevi sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri Hüseyin Demir'in ağabeyi Mehmet Sait Demir'i makamında ağırlayan Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuklarıyla sohbet eden Vali Aktaş, kahramanlara duydukları minnettarlığa değinerek, onların emanetlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.