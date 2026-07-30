Vali Aktaş Sandıklı\'da Ziyaret ve Etkinlikler Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Sandıklı Kaymakamlığını ziyaret etti.

Aktaş, kurum binasındaki ziyarette, Sandıklı Kaymakamı Butuhan Bingöl'e yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, yürütülecek çalışmaların ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, Vali Aktaş'a Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ve Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş eşlik etti.

Sandıklı'da İlçe İdare Şube başkanları toplantısı yapıldı

Sandıklı ilçesinde İlçe İdari Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplandı Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumların işleyişi ve kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği sağlanması, vatandaşlarla iletişim ve şikayetler ile ilgili konularda gerekli tedbirlerin alınması, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılması konuları görüşüldü.

Sandıklı'da sokak futbol turnuvası başladı

Sandıklı ilçesinde 8. Sokak Futbol Turnuvası düzenleniyor.

Sandıklı Belediyesi ile Sandıklı Spor Kulübünün ortaklaşal düzenlediği sokak futbol turnuvasına 30 takım katıldı.

Turnuvada, çocukların spora yönelmesini teşvik etme, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Turnuva sonucunda dereceye giren takım ve sporculara ödül verilecek.