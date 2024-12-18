Vali Aygöl, Demirköy'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Vali Aygöl, Demirköy'de Vatandaşlarla Buluştu

Vali Aygöl, Demirköy\'de Vatandaşlarla Buluştu

Vali Aygöl, Demirköy'de altyapı ve ekonomik potansiyel için görüşmeler yaptı, gençlere projeler önerdi.

18.12.2024 14:20
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Köydeki altyapı ve yol bakım çalışmalarının ele alındığı ziyarette vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Aygöl, yaptığı açıklamada, bu tür çalışmaların köyün daha yaşanılabilir hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Aygöl, iyi bir altyapının, köy halkının yaşam kalitesini artıracağına dikkati çekti.

Ayrıca, köy ekonomisinin güçlendirilmesi için tarım ve hayvancılığı destekleyen projelerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilen ziyarette Aygöl, köyün ekonomik potansiyelinin artırılması için gerekli adımların atılmasının önemine değindi.

Aygöl, gençlerin sosyal ve eğitim alanlarında daha fazla fırsata sahip olabilmesi adına çeşitli projeler üzerinde durdu. Gençlere yönelik sosyal alanlar oluşturulmasının önemine işaret eden Aygöl, bu alanların onların gelişimine katkı sağlayacağını anlattı.

Eğitim ve sosyal gelişimin, gençlerin geleceğini şekillendiren önemli unsurlar olarak öne çıktığı görüşmenin sonunda Vali Aygöl, birlik ve beraberlik içinde çözüm odaklı çalışmalarla Demirköy'ün geleceğine yönelik yeni adımlar atılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl, Demirköy'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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