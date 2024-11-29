Vali Aygöl İnhisar'daki Yeni Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aygöl İnhisar'daki Yeni Okulları Ziyaret Etti

Vali Aygöl İnhisar\'daki Yeni Okulları Ziyaret Etti

Vali Aygöl, İnhisar'da açılan yeni okulları ziyaret ederek eğitim kalitesini artıracaklarını belirtti.

29.11.2024 15:48
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde yapımları tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden okullarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aynı binada yer alan 8 derslikli Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Abdullah Mihalgazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Aygöl, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen gençlere daha iyi eğitim sunmak için kararlı olduklarını belirtti.

Yeni okulların yalnızca öğrencilere değil aynı zamanda öğretmenlere, velilere ve İnhisar'a büyük katkı sağlayacağını ifade eden Aygöl, binanın kente, ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyarette Vali Aygöl'e, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl İnhisar'daki Yeni Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika

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