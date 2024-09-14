Vali Balcı'dan Mevlit Kandili Mesajı

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Van Valisi Ozan Balcı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Mevlit Kandili'ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Alemlerin efendisi Hz. Muhammed'in örnek ahlakının ümmete her zaman ışık olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu günlerde Peygamberimizin evrensel ve çağlar üstü mesajına duyulan ihtiyaç daha da arttı. İnsanlığın huzuru, İslam aleminin birliği ve dirliği peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini layığıyla anlamaktan ve tevhit anlayışından geçmekte. Bugün dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi ancak peygamberimizi örnek almamızla mümkün olacak. Bunun için kendi ailemizden ve çevremizden başlamak üzere hoşgörülü, adil ve dürüst bir yaşam sürmemiz gerekmektedir."