Vali Baruş, Polislerle İftarda Bir Araya Geldi

28.02.2026 00:27
Erzurum Valisi Aydın Baruş, kış şartlarında görev yapan polisler için iftar düzenledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, zorlu kış koşullarında görev alan polislerle iftarda bir araya geldi.

Vali Baruş, Polisevi'nde, kentte iki gündür yoğun kar yağışı altında görev yapan polisler için iftar programı düzenledi.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, huzur ve güvenliğin her şeyin temeli olduğunu söyledi.

İki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen sahada görev yapan trafik ve asayiş ekiplerine teşekkür eden Baruş, "Erzurum'daki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hep birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte beklentilerimizi ve yapılması gereken hususları müdürlerimizle birlikte değerlendiriyoruz." dedi.

Baruş, vatandaşların kendini güvende hissetmesinin, evlatlarını gönül rahatlığıyla okula göndermesinin ve işine huzurla gitmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca gençlere yönelik yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Baruş, uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğünü, takip ve denetimlerin daha da geliştirildiğini sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua ettiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile polisler katıldı.

Kaynak: AA

