Vali Baruş\'tan Bayram Ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla Şenkaya ilçesindeki karakollarda görev başındaki jandarmalarla bir araya geldi.

Vali Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla Şenkaya Karıncadüzü ve Akşar Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret ederek görev başındaki jandarma personelinin bayramını kutladı.

Ziyarette, Şenkaya Kaymakamlığına vekalet eden Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu.

Mehmetçiklerle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar dileyen Baruş, Erzurum'un en uç noktalarında, en zorlu şartlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Vali Baruş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın huzuru, milletimizin güvenliği için büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptığınızı görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bayram günlerinde dahi memleketinizden, ailelerinizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak bu kutsal görevi yerine getirmeniz her türlü takdirin üzerindedir. Gösterdiğiniz fedakarlık, azim ve gayret dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin."