Vali Bozkurt Jandarma ile İftarda Bir Araya Geldi

26.02.2026 19:50
Ağrı Valisi Bozkurt, Ağrı Dağı eteklerindeki üs bölgesinde jandarma komandolarla iftar yaptı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı Dağı eteklerinde gece görüşlü modern kamera sistemleri ve insansız silah sistemleriyle donatılan üs bölgesinde görevli jandarma komandolarla iftarda bir araya geldi.

Vali Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ile Ağrı Dağı eteklerinde 2 bin 100 rakımda bulunan "Hazzep Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi"ni ziyaret etti.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bozkurt, gece görüşlü modern kamera sistemleri ve insansız silah sistemleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Bozkurt, komandolarla sohbet edip iftar yaptı.

Bozkurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üs bölgesinde görev yapan kahraman jandarma görevlileriyle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üs bölgesinin İran sınırının sıfır noktasına yakın bölgede yer aldığını belirten Bozkurt, "Özellikle üs bölgemizin etrafında, ASELSAN tarafından kurulmuş olan çok ileri teknoloji sistemlerimiz var. Keşif gözetleme faaliyetlerinde etkinliğimizi artıran gerek termal kameralarımız, gerekse çeşitli radar ve uydu sistemlerimizle entegre önemli bir üs bölgesindeyiz. Burada canla başla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan jandarma personelimize üstün görev anlayışları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bozkurt, özveriyle vatan topraklarının her karışında görev yapan kolluk ve güvenlik güçlerine başarı temennisinde bulundu.

"Allah ayaklarına taş değdirmesin"

Üs bölgesinin önemli teknolojik donatılara sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Az önce profesyonel personelimizle ilgili bilgi de verdiler. Özellikle keşif gözetleme faaliyetlerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Alanda da gezdiğimizde bu üs bölgesinin çalışmadan dinlenme odalarına ve hareket merkezine kadar birçok sosyal donatısıyla bütün ihtiyaçlara cevap verdiğini de gördük. Özellikle etrafındaki gözetleme kulelerinde de gözetleme faaliyetinde bulunduk. Alanın yükseltilmesine baktığımızda yaklaşık 2 bin 100 metre rakımda olan bir üs bölgesi. Ben bu üs bölgesinde canla başla görev yapan kahraman jandarmamıza ve onların kıymetli ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim hepsini korusun, gözetsin."

Kaynak: AA

