Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek

Vali Çakır\'dan Muşspor\'a Destek
19.07.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çakır, Muşspor'un başarısını kutlayarak şehrin spor potansiyelini vurguladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Muş spor'un yönetici ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Vali Çakır, şehir stadında ziyaret ettiği takımın oyuncalarını Nesine 2. Lig'e yükselmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Muşspor'un oynadığı oyunla iyi bir seviyeye geldiğini belirten Çakır, "Muş, bir spor şehri. Halkı spora çok düşkün ve yabancıyı çok seviyor. Şehir anlamında da Muş, dışarıdaki algının ötesinde bir şehir. Burası kesinlikle bir sporcu ve memur şehri. Şehrimiz yapılan yatırımlarla her konuda çok ciddi bir aşama göstermiş. Bu anlamda dışarıdan gelen insanların, özellikle sporcuların çok rahat edeceği bir şehir." dedi.

Her zaman Muşspor'un yanında olduklarını ifade eden Çakır, şunlar kaydetti:

"Bir şampiyonluk sadece parayla, futbolcuyla olmaz. Seyircinin de olması lazım, yani şehrin arkasında olması lazım. Tüm bileşenlerin o başarı halkasına kenetlenmesi lazım. Muş bunu başardı. Ekonomik cepheyi Fatih Bey ve arkadaşlar halletti. Sportif anlamda hocamız ve oyuncular, seyirci anlamında da cefakar taraftarlar Muşspor'a güçlü bir destekle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Neticede güçlü bir takım oluşturmak çok ciddi bir finansal yapı gerekiyor. Artık biletle maça girmeye başlamamız lazım. Bu anlamda inşallah topyekun olarak çalışma başlatacağız."

Vali Çakır'a İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avni Çakır, Politika, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak 81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
11:36
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
Budist rahiplerle ilişkiye girip şantaj yapan kadın tutuklandı
11:18
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 10:00:15. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Çakır'dan Muşspor'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.