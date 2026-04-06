Vali Canbolat'tan AA'nın 106. Yılı Mesajı

06.04.2026 12:29
Aydın Valisi Canbolat, AA'nın 106. yılını kutladı ve kurucularını andı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, Milli Mücadele yıllarından bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin sarsılmaz kalesi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Ajansın kurulduğu ilk günden bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu, güvenilir bilgiye ulaşmanın en saygın adresi olduğunu kaydeden Canbolat, şunları ifade etti:

"Bugün de gelişen teknolojiyi ve dijitalleşmeyi arkasına alarak küresel ölçekteki öncü rolünü başarıyla sürdürmektedir. Habercilik disiplininden ödün vermeden, milletimizin ve dünyanın doğru bilgiye ulaşması adına özveriyle çalışan tüm kadrosuyla Türk basınının gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının kurulmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucularımızı rahmet ve minnetle anıyor, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm kurum çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
