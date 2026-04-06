Vali Canbolat'tan AA'nın 106. Yılı Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, Milli Mücadele yıllarından bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin sarsılmaz kalesi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Ajansın kurulduğu ilk günden bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu, güvenilir bilgiye ulaşmanın en saygın adresi olduğunu kaydeden Canbolat, şunları ifade etti:

"Bugün de gelişen teknolojiyi ve dijitalleşmeyi arkasına alarak küresel ölçekteki öncü rolünü başarıyla sürdürmektedir. Habercilik disiplininden ödün vermeden, milletimizin ve dünyanın doğru bilgiye ulaşması adına özveriyle çalışan tüm kadrosuyla Türk basınının gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının kurulmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucularımızı rahmet ve minnetle anıyor, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm kurum çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."