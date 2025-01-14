Vali Canbolat, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Canbolat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğrafını oylayan Canbolat, "Haber"de ise Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" karesini seçti.

Vali Canbolat, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor"da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin emekle çekildiğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın uyguladığı bu proje hakikaten iyi bir proje. Toplumda yöneticilerin tercihlerini belirleme, farkındalık oluşturma ve bu farkındalığı topluma yayma anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bizim dünyaya, meselelere, olaylara bakışımızı yansıtması açısından da önemli. Tebrik ediyorum Anadolu Ajansını bu uygulamasından dolayı. Çok güzel kareler vardı, dünyanın binbir hali denebilecek."