Vali Çelik, Ferdi Sporlar Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Çelik, Ferdi Sporlar Merkezini Ziyaret Etti

Vali Çelik, Ferdi Sporlar Merkezini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında spor merkezini ziyaret etti.

19.02.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ferdi Sporlar Merkezini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valiliği tarafından finanse edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü Ferdi Sporlar Merkezini ziyaret eden Çelik, eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere verilen eğitimi izleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Jimnastik salonumuzda günde 225 öğrencimiz, sabah 4, öğleden sonra da 4 ders olacak şekilde eğitim alıyor. Bu eğitimlerimiz, eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Spora ilişkin pek çok tesisimiz faaliyet gösteriyor. Bugünlerde, Hakkari il merkezimizdeki sporcular, gençler ve çocuklarımızın hem spor faaliyetleri ile hem de gençlik faaliyetleri ile meşgul oldukları alanları ziyaret ettik. Yavrularımızın spora olan ilgilerini görmek bizi son derece mutlu etti. Onlara yönelik antrenörlerimizin, hocalarımızın, eğitmenlerimizin gayretini de gördük. Hepsini tebrik ediyorum."

Gençlerin spor yapmasını çok önemsediklerini vurgulayan Çelik, "Çocukların sağlığı, gelişimleri ve donanım kazanmaları için hem bedensel hem zihinsel olarak yetişmeleri için bu tesisler büyük bir nimet. Yavrularımız, burada sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak muhtemel zararlı alışkanlıklardan da uzak kalıyorlar. İnanıyorum ki yavrularımız, bu merkezlerimizden aldıkları eğitimlerle ilerleyen yıllarda büyük sporcular, önemli insanlar olarak yetişecekler." diye konuştu.

Çelike, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çelik, Gençlik, hakkari, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çelik, Ferdi Sporlar Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:20:04. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Çelik, Ferdi Sporlar Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.