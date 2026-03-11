Vali Çiçek'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Çiçek'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü mesajı

11.03.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin en güçlü ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin vatan sevgisini, bağımsızlık kararlılığını ve sarsılmaz inancını en güçlü şekilde yansıtan eşsiz bir eser olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı eser, yalnızca bir marş olmanın ötesinde, milletimizin ortak hafızasını, milli ruhunu ve istiklal aşkını nesilden nesile taşıyan önemli bir değerdir. 12 Mart, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin, vatanımıza olan bağlılığımızın ve özgürlüğümüze olan sarsılmaz inancımızın simgesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulü, milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."???????"

Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçek'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:55:22. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.