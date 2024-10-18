Vali Çiçek'ten Muhtarlar Günü Mesajı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, muhtarların, bulunduğu mahallede ve köyde, devletin tüm kurumlarını temsil eden, görev yaptıkları bölgede vatandaşların devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve yönetim sisteminde çok önemli görevler üstlenen, halkın gönlünde taht kuran bir müessesenin temsilcileri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını, sorunlarını yerinde tespit ederek yetkili makamlara ileten, takibini yaparak çözümüne katkı sağlayan muhtarların, demokratik sistemin vazgeçilmez bir aktörü, mahallelerde ve köylerde devletin gören gözü, işiten kulağı olduklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın, mahallelerimizin en önemli temsilcileri olarak toplumumuza sunmuş olduğu katkılar, özverili çalışmalar ve sorunlara olan duyarlılığı ile vatandaşlarımıza olan yakınlığı bizim için önemli ve takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın gününü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum."