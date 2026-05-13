Vali Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu

Vali Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu
13.05.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için talimat verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çiçek, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Çiçek, "Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları doğrudan bizlere aktarabilmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle düzenli olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla görüşen Çiçek, onların talep, öneri ve sorunları dinledi, çözüm noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Programa, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Türköz, Erkan Kaçmaz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Valilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:45:46. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.