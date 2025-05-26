Vali Çiçekli Ermenek'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çiçekli, ilk olarak yapımı devam eden Kazancı- Gazipaşa yol yapım çalışmasını yerinde inceledi, Kaymakam Fatih Erdoğan'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından ilçeye bağlı Kazancı Beldesini ziyaret eden Çiçekli, Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel'le beldede yapılan çalışmalara ilişkin görüştü.

Çiçekli son olarak, ilçede bulunan Bayrak, Yunt ve Tekeçatı yaylarında köylülerle buluştu, istek ve talepleri dinledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de katıldı.