Vali Çiçekli, Jandarma ve Emniyet Müdürlüklerini Ziyaret Etti

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı önünde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı tarafından karşılanan Vali Çiçekli, karşılama mangasını selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.

Komutanlığın sorumluluk alanındaki çalışmalara ilişkin brifing alan Çiçekli, cesareti ve üstün görev anlayışıyla kendisine verilen her görevi yerine getiren jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Çiçekli daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde de Şeref Defterini imzalayan Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'dan müdürlüğün sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.