Maarif Modeli 2024-2025 Dönemini Açtı - Son Dakika
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Maarif Modeli 2024-2025 Dönemini Açtı

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Vali Çiftçi: "Maarif modeli hayırlara vesile olsun" Erzurum'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılış töreni Aziziye ilçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda yapıldı.

09.09.2024 16:17  Güncelleme: 16:31
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Vali Çiftçi: "Maarif modeli hayırlara vesile olsun"

ERZURUM - Erzurum'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılış töreni Aziziye ilçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda yapıldı.

Aziziye Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, Tunceli'de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından törende Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hitaben yazdığı mektup okundu. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, yeni Maarif Modeli'nin ülkemize hayırlı olmasını belirterek Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur" ifadesini hatırlattı.

Vali Çiftçi, öğrencilere seslenerek onların iyi birer öğrenci, evlat, arkadaş ve vatandaş olmak gibi çeşitli görevlerinin bulunduğuna değindi. Öğrencilere çok çalışmalarını, sorumluluklarını zamanında yerine getirmelerini tavsiye eden Sayın Valimiz, konuşmasında velilerden öğrencilere iyi birer rol model olmalarını istedi.

Milletimizin emaneti olan öğrencileri en güzel şekilde yetiştirme görevinin öğretmenlerimizin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılının ve maarif modelinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Öğrencilere üstün başarı dileklerini iletti.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut katıldı.

Maarif Modeli 2024-2025 Dönemini Açtı
Kaynak: İHA

Ertuğrul Gazi, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maarif Modeli 2024-2025 Dönemini Açtı - Son Dakika

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