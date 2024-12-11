Vali Çiftçi, Yaban Hayvanları İçin Yemleme Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Vali Çiftçi, Yaban Hayvanları İçin Yemleme Etkinliği Düzenledi

Vali Çiftçi, Yaban Hayvanları İçin Yemleme Etkinliği Düzenledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile birlikte yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla Köşk Göleti çevresinde yemleme etkinliği gerçekleştirdi.

11.12.2024 14:40  Güncelleme: 14:45
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ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ve aileler ile birlikte Yakutiye ilçesindeki Köşk Göleti çevresinde yaban hayvanları için yem bıraktı.

Etkinlik kapsamında Vali Çiftçi, 2 bin 400 rakımdaki göletin buz tutan yüzeyinde yürüyüş yaparak doğal güzellikleri tanıttı. Vali Çiftçi daha sonra Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ekibiyle birlikte, doğada zor şartlarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için yanlarında getirdikleri ekmek, buğday ve çeşitli yiyecekleri gölet çevresindeki ormana bıraktı. Yemleme faaliyetinin ardından açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, "Bugün Valiliğimizin düzenlediği etkinlik vesilesiyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübümüzle birlikte Erzurum'un doğal güzelliklerini tanıtmak ve yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla Köşk Gölet'indeyiz. Köşk Gölet'inin toplam yüz ölçümü 10 kilometrekare. Yer yer derinliği 40, 50, 60 metreye kadar ulaşabiliyor. Bugün gölün üzerinde gezintimizi gerçekleştirdik. Burada son derece dingin bir coğrafya var. Gölet çevresinde birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanın içerisindeyiz. Tabii kışın kar yağışı, hava şartlarının soğumasıyla beraber burada yaşayan hayvanlar ve özellikle tavşanlar, yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Macera kulübümüzle beraber hem doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik hem de hayvanlar için yemleme yaptık" diye konuştu.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik, Erzurum Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Çiftçi, Yaban Hayvanları İçin Yemleme Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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