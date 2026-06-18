Vali Dallı, Sahil Güvenlik Komutan Vekili'ni kabul etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Kapar'ı kabul etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen kabulde, "Mavi vatan"ın korunması ve denizlerde güvenliğin sağlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Dallı, gece gündüz demeden özveriyle gören yapan personele çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

Ziyaretin anısına Dallı, Kapar'a hediye takdim etti.