Vali Doğan'dan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 11:05
Sakarya Valisi Doğan, 23 Nisan'ın çocuklara olan umut ve barış mesajı taşıdığını vurguladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 23 Nisan'ın, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla taçlanan bu anlamlı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilerek eşsiz bir değer kazandığını vurgulayan Doğan, "Çocuklarımız yalnızca geleceğimiz değil aynı zamanda bugünümüzün de en güçlü teminatıdır. Onların gözlerindeki taptaze umut, kalplerindeki katıksız sevgi ve ışıldayan sevinçleri milletimizin yarınlara olan inancını diri tutmaktadır. Bu bayram sadece ülkemizin değil tüm dünya çocuklarının ortak sevincidir. Çocuklara ithaf edilmesi barışın, kardeşliğin ve insanlığın ortak umudunun çocuklar üzerinden yeşereceğine olan güçlü inancı ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.

Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünün, milletin karakterini en veciz biçimde ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığına düşkün, hürriyetine sevdalı, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş bir millet olarak demokrasi kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi, ebedi bir hüviyetle nesillerden nesillere aktarmaya kararlıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli iradeyi hakim kılan devlet adamlarımızı, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Başta sevgili çocuklarımız olmak üzere kıymetli hemşerilerimin, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve umut getirmesini diliyor, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

11:05
