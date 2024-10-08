Vali Ergün DSİ Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

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Artvin Valisi Turan Ergün, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Vali Ergün'e kurumun Artvin'deki çalışmaları hakkında bilgi sundu.

Kurumun müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Artvin'in içme suyu, hidroelektrik potansiyeli, barajların mevcut durumu, dere ıslahı ve taşkın koruma tesisleriyle ilgili çalışmalar değerlendirildi.