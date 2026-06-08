Vali Ergün Teknik Lise'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Ergün Teknik Lise'yi Ziyaret Etti

Vali Ergün Teknik Lise\'yi Ziyaret Etti
08.06.2026 17:13
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Artvin Valisi Turan Ergün, teknik lisenin atölyelerini gezdi ve öğrenci-öğretmenlerle buluştu.

Artvin Valisi Turan Ergün, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ergün, okuldaki atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün, nitelikli eleman yetiştirilmesinde teknik ve meslek liselerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Ergün, okulun eğitim süreçleri ve akademik durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Vali Ergün'e, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ile İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar eşlik etti.

Kaynak: AA

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