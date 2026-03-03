Vali Gül Çekmeköy'deki Yaralı Öğrenciyi Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Gül Çekmeköy'deki Yaralı Öğrenciyi Ziyaret Etti

03.03.2026 13:18
İstanbul Valisi Davut Gül, saldırıda yaralanan öğrenciyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de okulda uğradığı saldırıda yaralanan lise öğrencisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Gül, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen menfur saldırıda yaralanan öğrenci S.K'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, yaralı öğrencinin sağlık durumu hakkında doktorlardan detaylı bilgi alan Gül, S.K. ve ailesiyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Davut Gül'e hastane ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz eşlik etti.

Kaynak: AA

