Vali Gül, Kayıp Şirin\'in Ailesine Taziye Ziyareti Yaptı

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2 gündür kayıp olarak aranırken cesedi mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gül burada baba İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.