Vali Gül, Şile\'de Bayram Coşkusu Yaşadı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, - İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Şile'de Alacalı, Sahilköy ve Sofular Mahallelerini ziyaret ederek köylülerle bayramlaştı. Vali Gül, Alacalı Merkez Camii'nin açılışını da gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bayramın ikinci gününde Şile'yi ziyaret etti. Ziyaretlerine Alacalı Mahallesi'nden başlayan Vali Gül, öğle namazını cemaatle birlikte kıldıktan sonra Alacalı Merkez Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Gül, açılışın ardından köy meydanında kurulan sofrada mahallelilerle bayram yemeği yedi. Alacalı'daki programının ardından Sahilköy Mahallesi'ne geçen Vali Gül, burada düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Gül, ardından Sofular Mahallesi'ne geçti. Sofular Mahallesi'nde de yoğun ilgiyle karşılanan Gül, burada da köy halkıyla bayramlaştı.