Vali Gül Silivri Yangınını İnceledi - Son Dakika
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Vali Gül Silivri Yangınını İnceledi

Vali Gül Silivri Yangınını İnceledi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'deki yangında incelemelerde bulundu ve tarla sürme sürecini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ilişkin bölgede incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ilişkin bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki incelemelerin ardından Vali Gül, Silivri İlçe AFAD Merkezi'nde açıklamada bulundu. Vali Gül'e İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Silivri Kaymakamı Murat Eren ve Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici eşlik etti.

'HER ZAMAN BU KADAR ŞEYİ UCUZ ATLATAMAYIZ'

Vali Davut Gül, "Özellikle yerleşim alanı içerisindeki biçilen tarlaların tamamı sürülecektir. Her gün bu işlerle uğraşacak halimiz yok. Her zaman bu kadar şeyi ucuz atlatamayız. Dolasıyla yerleşim alanı içerisindeki tarlalar biçildikten sonra hemen sürülecek. Yerleşim alanı dışındaki yerlerde ise kenarının 10 metre kadar sürülmesi lazım. Bu yangınla alakalı isteyerek veya kazayla çıkartanların tamamını tespit edip savcılığa verin. Ayrıca ekiplere de gayretleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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