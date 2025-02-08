Vali Hatipoğlu'ndan Vanspor'un Taşlanma Olayı Açıklaması - Son Dakika
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Vali Hatipoğlu'ndan Vanspor'un Taşlanma Olayı Açıklaması

Elazığ Valisi Hatipoğlu, Vanspor kafilesinin taşlanmasını kınadı ve faillerin yakalandığını duyurdu.

08.02.2025 20:46
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Artı Değer Vanspor FK'nın otobüsünün taşlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün oynanan Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK maçının sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır."

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan maçta Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

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