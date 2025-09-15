Vali Hochul, Mamdani'yi Destekledi

New York Valisi Kathy Hochul, kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkan adayı olan Zohran Mamdani'yi resmen desteklediğini açıkladı.

Vali Hochul, pazar günü New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan makalesinde, Müslüman aday Mamdani'ye desteğini resmen ilan etti.

Hochul, belediye başkanı ile valinin kent için birlikte çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Bir sonraki belediye başkanının kim olacağı konusunu son derece ciddiye alıyorum ve bu konu üzerinde çok düşündüm. Meclis Üyesi Zohran Mamdani'yi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Müslüman aday Mamdani'nin Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkanı ön seçimini kazanması

New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin Belediye Başkanı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sini alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Parti'den çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa gireceğini duyurmuştu.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.