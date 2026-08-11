Vali Kalaylı, DMD Hastasıyla Buluştu

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve eşi Nilgün Kalaylı, kendileriyle tanışmak isteyen DMD kas hastası Muhammed Mehdi Yılmaz'ın tanışma isteğini karşılıksız bırakmayarak, Yılmaz ailesinin evine misafir oldu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muhammed Mehdi'nin mutluluğuna ortak olan Vali Kalaylı ve eşi Nilgün Kalaylı, aile ile samimi bir ortamda sohbet ederek güzel anlar paylaştı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Vali Kalaylı, "Genç kardeşimizin gönülden gelen bir davetine icabet ettik. Kendisine acil şifalar diliyorum. Muhammed Mehdi'nin yüzündeki mutluluk, bu güzel ziyaretin en kıymetli hatırası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret, Muhammed Mehdi Yılmaz'ın aile ile fotoğraf çekimi ile sona erdi.