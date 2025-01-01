Vali Karakaya\'dan Yeni Yıl Ziyareti

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Bitlis Devlet Hastanesini ziyaret ederek personelin ve hastaların yeni yılını kutladı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Vali Karakaya, yılbaşı gecesini görev başında geçirecek personelin yeni yılını tebrik etti.

Bitlis Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastaların yeni yılını kutlayan Karakaya, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Karakaya'ya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tacettin İltaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş ve Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü eşlik etti.