Vali Kartal'dan AA'ya 106. Yıl Kutlaması

Uşak Valisi Serdar Kartal, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kartal, mesajında Milli Mücadele'nin zorlu yıllarında hakikati dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

Kartal, "Geçmişten aldığı güçle, doğru ve tarafsız haberciliğin simgesi olmaya devam eden Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu köklü mirasa emek veren tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Hakikat yolunda kalem oynatan, emeği geçen herkesi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.