Siirt Valisi'nden 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Valisi'nden 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık ve Cumhuriyetin sembolü olan bu günün coşkuyla kutlandığını belirterek, gençlerin vatan sevgisiyle geleceği taşıyacağını vurguladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, milletin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin simgesi olan ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs 1919'un, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesiyle milletin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"19 Mayıs sadece bir tarih değil aynı zamanda bağımsızlığa olan sarsılmaz inancın, milli iradenin ve Cumhuriyetin doğuşunun sembolüdür. Aradan geçen 107 yıla rağmen o gün yakılan istiklal meşalesi ilk günkü heyecanla yanmaya devam etmekte, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamayı sürdürmektedir. Bu aziz mirası geleceğe taşıyacak en büyük gücümüz ise vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine bağlı Türk gençliğidir. Geleceğimizin umudu sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünde ifade ettiği güvenin en kıymetli muhatapları sizlersiniz. Güçlü, müreffeh ve büyük Türkiye idealini yarınlara taşıyacak olan bilgiyle donanmış, tarih şuuruna sahip, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan siz gençlerimizsiniz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu kutsal vatana sahip çıkacağınıza, 19 Mayıs ruhunu daima yaşatarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor bütün Siirtli hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Valisi'nden 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:08:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Siirt Valisi'nden 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.