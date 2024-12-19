Vali Makas Keskin'de! - Son Dakika
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Vali Makas Keskin'de!

Kırıkkale Valisi Makas, Keskin'de muhtarlar ve esnaf ile buluştu, sorunları dinledi.

19.12.2024 16:50
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Keskin ilçesine ziyarette bulundu.

İlk olarak Keksin Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Makas, Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Ekmel Cönger, daire müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

Makas, daha sonra Keskin Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Cönger'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Keskin Muhtarlar Derneği'ne geçen Makas, bir süre muhtarlarla görüştü.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarda esnafı ziyaret eden Makas, vatandaşlarla sohbet etti.

Son olarak Keskin Kaymakamlığında düzenlenen Muhtarlar Toplantısına katılan Vali Makas, "Kırıkkale Hasbihal Buluşmaları" kapsamında bugün Keskin ilçesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaymakam, belediye başkanı, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiğini dile getiren Makas, şöyle konuştu:

"Toplantıda ilk olarak il müdürleri kendilerini tanıtacak, kaymakam ve belediye başkanı kısa bilgi verecek. Sonrasında muhtarlarımız konuşacak. Aldıkları hizmet, gittikleri kurumlarda memurdan gördüğü muamele konusunda noksanımız ne varsa onu soracaksınız, biz de cevap vereceğiz. Notlarımızı alacağız, daha iyiyi ve güzeli başarabilmek adına da kendimize yön vereceğiz. Buraya övgü dinlemeye gelmedik. Elbette marifet iltifata tabidir ama onu dışarıda anlatın. Bizi yermeniz, noksan kaldığımız noktada uyarmanız nedeniyle buradayız."

Vali Makas'ın konuşmasının ardından muhtarların söz alarak sorun ve taleplerini ilettiği toplantıda, ilgili il müdürleri de muhtarların sorularına cevap verdi.

Toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, il müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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