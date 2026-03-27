Vali Önder Bakan Şahinler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Şahinler köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyünü ziyaret etti.

Vali Bakan, köyde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyip çözüm odaklı olmaya çalıştıklarını anlatan Bakan, "Sizler sorunların aynı anda çözülmesini isteyebilirsiniz, bu da normal. Bizler de sorunları bütçe imkanlarımız ölçüsünde arkadaşlarımız ile değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyoruz. İhtiyaçlar her zaman sınırsız olur ama imkanlar ölçüsünde sorunları gidermeye çalışıyoruz. Rabb'im hepimize kolaylıklar versin. Devletin imkanlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile bütçe imkanları çerçevesinde sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Hizmetlerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Kaymakam Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

18:16
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj
İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:22:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.