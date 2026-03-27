Vali Önder Bakan Şahinler Köyü\'nü Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyünü ziyaret etti.

Vali Bakan, köyde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyip çözüm odaklı olmaya çalıştıklarını anlatan Bakan, "Sizler sorunların aynı anda çözülmesini isteyebilirsiniz, bu da normal. Bizler de sorunları bütçe imkanlarımız ölçüsünde arkadaşlarımız ile değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyoruz. İhtiyaçlar her zaman sınırsız olur ama imkanlar ölçüsünde sorunları gidermeye çalışıyoruz. Rabb'im hepimize kolaylıklar versin. Devletin imkanlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile bütçe imkanları çerçevesinde sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Hizmetlerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Kaymakam Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.