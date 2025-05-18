Vali Şahin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 19 Mayıs'ın Türk milletinin azim ve bağımsızlık aşkını dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi, sizlere olan güveninin en açık göstergesidir. Bizler de aynı anlayışla, her alanda siz gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bilimle, kültürle, sanatla, sporla donanmış, vatanını ve milletini seven bir gençlik olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, siz gençlerimiz olmak üzere değerli Kilisli hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."