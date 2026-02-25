Vali Şahin TTSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Şahin TTSO'yu Ziyaret Etti

Vali Şahin TTSO\'yu Ziyaret Etti
25.02.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Valisi Tahir Şahin, TTSO'da yönetimle bir araya gelerek kentin potansiyelini değerlendirdi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na (TTSO) ziyarette bulundu.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin ziyaretinde, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanı Şadan Eren ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Trabzon'un potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, "Pandemi sonrası oluşan bir turizm patlaması var. Her şeyi masaya yatıracağız, istişare yapacağız. İşler sürdürülebilir olmalıdır. Bu şehrin taşıyıcı beş sütunu varsa biri de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasıdır." ifadesini kullandı.

Çelebi de Vali Şahin'e TTSO'nun yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

Tahir Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin TTSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
Küçükçekmece’de 16 yaşındaki çocuğu “fotoğraf çektin“ iddiasıyla darbettiler Küçükçekmece'de 16 yaşındaki çocuğu "fotoğraf çektin" iddiasıyla darbettiler
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kala kaldılar
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 16:11:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Vali Şahin TTSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.