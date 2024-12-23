Vali Sezer\'den Mimar Sinan Ortaokulu\'na Ziyaret

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumlarıyla ilgili bilgi aldı, sınıfları gezerek sohbet ettiği öğrencilere başarı diledi.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.