Vali Sezer Enez Kaymakamı Fırat'ı Ziyaret Etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'a başarı diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enez Kaymakamlığına atanan Fırat'a yeni görevinde başarı diledi.
Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Vali Sezer Enez Kaymakamı Fırat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?