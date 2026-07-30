Vali Sezer Enez Kaymakamı Fırat\'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enez Kaymakamlığına atanan Fırat'a yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.