Vali Sezer, Gazi Mihal Bey Hamamı\'nda İnceleme Yaptı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmalarına devam edilen Gazi Mihal Bey Hamamı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamı gezen Sezer, incelemelerde bulundu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, hamamın ihya çalışmalarının nehre kadar olan bölümünün çevre düzenlemesi, proje ve ihale işlemi tamamlanarak yapımına başlanacağını kaydetti.