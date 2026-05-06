Vali Sezer, Koruma Altındaki Çocuklarla Piknikte Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer ve eşi Canan Sezer, sevgi evlerindeki çocuklar için Musabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen pikniğe katıldı.
Bedri Usta olarak bilinen şef Bedrettin Aydoğdu da programa katılarak çocuklar için yemekler hazırladı.
Vali Sezer, pikniğin düzenlenmesinden emeği geçen Aydoğdu ve Şehir Gönüllüleri Vakfının mütevelli heyetine teşekkür etti.
