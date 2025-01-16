Vali Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, mahalledeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, muhtar Esra Akgün Yılmaz ve vatandaşların asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, aktarılan ihtiyaç ve isteklerin en kısa sürede karşılanacağını belirtti.

Sezer, Valilik himayesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.